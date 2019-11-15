«Руки-базуки» закачивал себе дешевый вазелин, а не синтол

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались накачаны обычным вазелином из аптеки, а не синтолом. Ему уже успешно провели первую операцию по удалению препарата, общий вес которого оказался три килограмма.

«Мы часто слышим из разных источников, что якобы Кирилл вводил синтол. На самом деле, не знаю хуже или лучше, но все несколько иначе. Он вводил себе вазелин, причем вводил очень быстро. Это было сделано за несколько инъекций по большому объему», — рассказал журналистам доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченского университета Дмитрий Мельников.

По его словам, Терешин покупал обычный «дешевый» препарат в аптеке, разогревал на паровой бане и закачивал в бицепсы и трицепсы. В итоге у него в каждой руке оказалось по полтора килограмма вазелина.

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«После того, как вазелин попал, организм начал на него реагировать. По факту мы увидели руки каменистой плотности с такой поврежденной кожей <…> очаги некроза доставляли ему определенную болезненность и постоянно воспалялись», — продолжил Мельников.

Хирург предложил представить обычный прыщик, который воспаляется на лице и доставляет дискомфорт. У Терешина же был огромный объем препарата в руках.

«Кирилл балансировал на грани того, что мог попасть (в больницу — прим. ред.) с серьезными проблемами со здоровьем вплоть до летального исхода, если бы это все нагноилось», — пояснил он.

Как рассказала правозащитница в сфере пластической и реконструктивной хирургии Алана Мамаева, к врачам Сеченского университета «Руки-базуки» обратился после многочисленных отказов в лечении в других больницах.

«С Кириллом была такая очень сложная ситуация. Прежде, чем мы попали сюда, мы прошли очень много врачей и клиник, но от нас отказывались. Более того, в момент, когда у него было сильное воспаление, была температура, мы вызвали скорую. Скорая нас не взяла, то есть скорая от нас отказалась и я понимала, что нам некуда деваться и 100% нужен врач», — сказала она.

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Терешин попал под наблюдение врачей, которые назначили ему несколько операций. Перед этим медики провели несколько консилиумов и психологическую экспертизу, которая показала, что молодой человек готов к хирургическому вмешательству.

«На сегодняшний момент нами был сделан первый шаг — удаление части вазелина с задней поверхности левой руки. Собственно мы разделили весь путь на четыре больших шага и первый шаг был сделан. Операция прошла успешно, гладко. Кирилл чувствует себя прекрасно», — отметил Мельников.

Он добавил, что вовремя удалось сохранить чувствительные и двигательные нервы руки. Специалисты работали под микрохирургическим увеличением. Сейчас Кирилл Терешин уже готовится к выписке.