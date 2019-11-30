«Руки-базуки» вызвал экс-мэра Липецка на бой из-за плохих дорог

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки», вызвал на бой бывшего мэра Липецка Михаила Гулевского. Так он надумал решить городские проблемы. Видео с молодым человеком опубликовано в Instagram.

Терешин бросил вызов Гулевскому из-за плохих дорог в Липецке. «Я на связи», — добавил он.

Житель Пятигорска посетил Липецк после операции по удалению синтола. Правда, поклонники не заметили существенных изменений. Терешин побывал в нескольких местных заведениях, пишет издание «Липец-медиа»

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В октябре «руки-базуки» устроил бой по альтернативным правилам ММА с видеоблогером Олегом Монголом. Поединок состоялся в Абакане. Монгол применил против Терешина удушающий прием локтем, благодаря чему выиграл.

Кирилл Терешин получил известность несколько лет назад после участия в телешоу. Он показывал объемные бицепсы, раздутые с помощью синтоловых инъекций.