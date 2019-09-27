11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за врачебной ошибки. Хирург наложил ребенку гипс на сломанную руку, после чего стремительно начала развиваться гангрена. О том, что привело к ампутации руки, рассказала «360» его мама.

«Он бежал по дорожке, наступил на мячик, который лежал в травке, подскочил и упал. Приземлился на правый бок и сломал руку. Мы приехали на скорой, нас отправили на рентген. Сказали, что нужен травматолог, но его в районе нет, и нас направили к хирургу, который был дежурным на скорой. Он под наркозом вправил кость, которая была смещена — закрытый перелом со смещением в трех местах был», — рассказала женщина о событиях того дня.

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Она отметила, что на руке у ребенка была небольшая ранка, на которую никто не обратил внимания. По словам мамы, никто так и не понял, как именно она появилась — «при падении, или, может быть, кость проткнула».

После того, как врач из ЦРБ Зерноградского района вправил переломы, он загипсовал мальчику руку и перевел его в палату — ждать, пока отойдет наркоз.

«Наркоз отошел, ребенок пришел в себя, и нас отправили домой. Не назначили никакую терапию, не оставили до утра в больнице — мне было тревожно, я просила, чтобы нас оставили, потому что я не знала, как поведет себя наркоз» — рассказала женщина.

Она уточнила, что так сильно переживала, потому что год назад ее сын перенес операцию на сердце. Поэтому она волновалась, что наркоз может плохо повлиять на самочувствие мальчика.

«Врач сказал, что ничего страшного не будет, наркоз был маленький, поэтому можно смело ехать домой. Мы поехали домой — ночью начались боли, утром они продолжились. Мы поехали в скорую», — вспомнила мама школьника.

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Ребенок сломал руку в субботу, а во вторник, 13 августа, они должны были ехать на прием к детскому травматологу.

«У нас был назначен прием на вторник к детскому травматологу в Ростове, но во вторник мы бы уже не выжили. Поэтому приехали по скорой в областную клиническую больницу в Ростов, и в 9 или в 10 часов вечера нас уже оперировали. Пытались спасти руку, потому что гангрена развивалась очень стремительно, рука была черная. Утром, когда пришли после первой операции, увидели, что происходит отмирание тканей, стремительно созвали консилиум, на котором решили спасать уже ребенка, потому что началось заражение крови», — рассказала женщина.

Ребенку ампутировали руку по плечо. Ситуацией заинтересовались в Росздравнадзоре- там выяснили, что помощь была оказана неверно на первом этапе лечения.

Мама школьника сообщила, что прокуратура Зерноградского района уже возбудила уголовное дело из-за случившегося. Официального подтверждения этой информации пока нет.