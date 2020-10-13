Ругань помогла туристу спастись от пумы в США. Пережить встречу с хищником можно и с обычной курткой

В США турист пережил встречу с пумой. Специалист Всемирного фонда дикой природы и эксперт рынка экзотических животных Наталья Дронова рассказала «360», как правильно себя вести в подобной ситуации.

Дикие животные иногда действительно могут напасть на человека. Обычно они агрессивны, если видят угрозу для своего потомства, загнаны человеком в угол или считают его помехой в охоте. На атаку с целью добычи хищники решаются редко.

«Главное не убегать, не делать суетливых движений. <…> Не поворачиваясь спиной, нужно вернуться туда, откуда пришел, покинуть территорию», — пояснила Дронова. Турист, который отогнал пуму нецензурной бранью, поступил правильно.

Эксперт заметила, что животное, как правило, «предупреждает» об атаке и внезапно этого делать не будет. Его можно отпугнуть, если издать нехарактерные для дикой природы звуки.

«Можно поднять над собой палку с курткой — так для животного вы будете выглядеть больше. И это тоже может его испугать», — заключила специалист.

С пумой турист встретился в Слейт Каньон. Животное шесть минут преследовало путешественника, пока он пятился от хищника, матерился и снимал происходящее на камеру.