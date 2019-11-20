Руфера обвинили в хулиганстве после попытки забраться на башню в «Москва-Сити»

Волк отметила, что на месте происшествия полиция задержала 28-летнего ранее судимого подозреваемого. Он заявил, что хотел попасть на крышу одной из башен для проведения фотосессии. Против него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Руфер рассказал о потасовке с охраной в «Москва-Сити» Подробнее

«В отношении остальных пятерых нарушителей в возрасте от 19 до 27 лет составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“», — сказала официальный представитель Министерства внутренних дел.

Она напомнила, что молодые люди пытались «вскрыть дверь на крышу здания и оказали сопротивление прибывшим сотрудникам охраны». Руферы распылили газ из баллончика, из-за чего, один из охранников получил травмы и химические ожоги лица, рассказала Ирина Волк.

Накануне один из руферов Артем Комяков рассказал «360» об обстоятельствах драки с охранниками башни «Империя» в «Москва-Сити». По его словам, они с товарищами проникли в башню абсолютно легально, а охрана избила молодых людей, после чего гналась за ними «по дворам и паркам», выкрикивая угрозы. Он прислал в редакцию видео происшествия.