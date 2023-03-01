01 марта 2023, 12:28
РУДН проверят из-за вывешенных на выставке флагов Украины
Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами
Российский университет дружбы народов проверят из-за скандала с вывешиванием флагов Украины. Об этом в комментарии ТАСС заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
Он пояснил, что о служебной проверке распорядился министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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«По ее результатам виновные будут наказаны», — подчеркнул Могилевский.
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Замглавы министерства назвал недопустимым вывешивание в университете флагов страны, во главе которой стоит неонацистский режим. Отдельно он обратил внимание, что украинских студентов, которые учатся в вузах России, нужно поддерживать, потому что они оказались в непростой ситуации.
Информацию о том, что в здании РУДН появились украинские флаги, ранее опубликовали в ряде Telegram-каналов. Студенты университета пояснили, что их повесили в рамках выставки землячеств. На этом мероприятии была представлена атрибутика разных стран, пояснили они.
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