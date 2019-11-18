Рудковскую испугало совместное фото с доцентом Соколовым

«Привык командовать слабыми»: знакомые историка Соколова рассказали об его характере Подробнее

По словам Рудковской, на снимке, датированном 2007 годом, кроме нее, Соколова и жены экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Натальи, запечатлены Дима Билан и бывший муж Рудковской предприниматель Виктор Батурин.

По данным издания, бизнесмен является совладельцем компании «Русский культурный фонд „Империя истории“». Именно Соколов основал ее в 2006 году. Федеральная налоговая служба заблокировала ее в начале октября этого года. Однако личные активы экс-доцента не были заблокированы.

«Честно говоря, несмотря на то, что он постоянно набивался в друзья моему бывшему супругу, доказывая ему свою любовь к Наполеону, Виктор Николаевич держался от него всегда подальше. Подтверждаю. И правильно делал!» — написала Рудковская.