Рудковская поддержала мужа в желании судиться из-за статьи о болезни их сына

Продюсер Яна Рудковская повторила слова своего мужа, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, назвавшего статью о мнимой болезни их сына Саши «позором и бесчестьем». Она подчеркнула, что редакция издания перед ней извинилась, но текст не удалила.

Некоторые СМИ ранее разместили информацию о возможной психической болезни семилетнего сына пары Александра. Евгений Плющенко пообещал разобраться с лжецами в суде. Яна Рудковская написала в Instagram, что не стала бы скрывать болезнь ребенка, если бы она действительно была. Продюсер добавила, что не видит ничего постыдного в «особенностях развития». Она напомнила, что и она, и Плющенко, и ее подопечный певец Дима Билан являются послами и волонтерами фонда «Обнаженные сердца».

Яна Рудковская написала, что ее сын уже достаточно взрослый для того, чтобы самостоятельно находить в Сети новости о себе, и она бы не хотела, чтобы он «узнавал» подобные вещи не от родных людей.

«Вы, когда писали, думали про интересы этого маленького мальчика, Саши Плющенко, про интересы несовершеннолетнего ребенка?! Полностью поддерживаю пост и позицию моего супруга Евгения», — заключила Рудковская.

Евгений Плющенко опроверг сведения о психическом расстройстве своего сына, и пообещал не оставить без последствий лживую публикацию. Он заявил о намерении обратиться в суд.