Ручки депутатов Госдумы проверили на наличие микробов и бактерий

Корреспонденты одолжили у каждой из четырех партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ) по ручке и направили их в лабораторию. Специалисты выявили безобидную бактерию Bacillus subtilis на ручках «Единой России» и «Справедливой России». На ручке ЛДПР не оказалось никаких грибов и микробов, а на ручке коммунистов обнаружился плесневый гриб Cladosporium.

«Те микроорганизмы, которые мы нашли (то есть Bacillus subtilis), — это обычный микроорганизм, который живет среди нас. Никакой опасности не представляет», — заверил глава лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребов.