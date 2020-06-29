Рубрика «Только в России». Изобретательные коммунальщики удивили Сеть

В Сети снова поразились технической смекалке российских рабочих. На этот раз сотрудники городских служб решили добраться до высокого места работ с помощью автокрана.

Пользователь в Twitter опубликовал видео, на котором можно увидеть, как рабочий, закончив некие ремонтные работы на фонарном столбе, спускается на землю с помощью манипулятора. При этом такое использование техники является нарушением правил безопасности.

«Илон Маск, как тебе такое?» — спросил автор видео.

Судя по тому, как спокойно рабочий приземляется на тротуар и снимает с себя крепление, эта практика применяется уже давно.

«Мир: просто живет в 2020. Россия: живет в 3020», — прокомментировал пользователь необычное использование автокрана.

«Блин, теперь я хочу покататься на кране», — написал другой подписчик.

«Россия живет в 1020 вообще-то, и это грустно», — посетовал другой пользователь.