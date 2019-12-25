Aurus выпустят в цветах «латте макиато», «бархатный рубин» и «красная пустыня»

По словам главы ведомства, меры государственной поддержки, заложенные на следующий год, помогут компенсировать отрицательную динамику по продажам легковых машин, господдержка для которых снижается с каждым годом.

При этом снижение продаж ожидается не более, чем на 2,5–3% от прошлогодних объемов. С января по октябрь этого года было продано примерно 109 тысяч автомобилей. К тому же, как указал Мантуров, сейчас действуют программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и обновленная программа льготной аренды.

Министр промышленности также рассказал, что институт «НАМИ» уже получил 600 заявок на машины представительского класса Aurus.

«В следующем году мы сможем произвести около 200 автомобилей — пока на площадке НАМИ. Начнем примерно с десятка цветов — среди них „латте макиато“, „бархатный рубин“, „красная пустыня“ и др. Далее палитра может быть серьезно расширена в рамках кастомизации», — сообщил он.

Их непосредственно коммерческая продажа в маленьких объемах началась в этом году. Предполагается ввести в розницу серийно произведенные в ОЭЗ «Алабуга» автомобили Aurus Senat к 2021 году, а Aurus Komendant — к 2022.