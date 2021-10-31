«Рубили руки, вырывали ноздри». Как работали сыщики дореволюционной России

Сыщики дореволюционной России зачастую разбирались с преступниками прямо на месте. Причем способы были крайне жестокими. О работе таких людей рассказал историк Олег Фочкин.

Профессиональные сыщики появились в России только в начале XX века. До этого времени сыщики с преступниками совсем не церемонились, отметила «Мослента». Прямо на месте злоумышленникам рубили руки, вырывали ноздри или выжигали клеймо на лбу. Человек потом до конца жизни ходил со словом «тат» на лбу, что значило «вор».

В дореволюционной России преступников не отправляли в Сибирь и не высылали. Такие виды наказания появились позже. Причем уровень воровства в городе был очень высокий. В 1722 году в Москве заработала полицейская канцелярия. Но долгое время у нее получалось раскрыть лишь небольшую долю преступлений. Обычно сотрудники ведомства выходили на убийц и мошенников.

Кто такой Ванька Каин?

Крепостной крестьянин Иван Осипов приехал в Москву в 13 лет. Он служил в доме купца Филатьева, которого в итоге обокрал. После побега юношу нашли и вернули в хозяйский дом. Позже Осипов присоединился к столичным ворам и стал разбойничать на Волге.

В 1741 году молодой человек пришел с полиции с повинной. Он пообещал заняться поимкой воров.

«Ванька Каин отловил более 700 воров именно потому, что сам был одним из них: знал, где преступники прячутся, где их искать, какие у них повадки. Можно сказать, он был первым московским сыщиком, который добился ощутимых результатов», — подчеркнул Фочкин.

Он добавил, что сыщик выдавал мелких воров, но сам прикрывал больших преступников. Более того, Каин сам занимался грабежами и вымогательством. Награбленые деньги он пустил на игорный дом в Зарядье.

Специальная комиссия долго расследовала преступления сыщика. В итоге Каину вынесли смертный приговор. Но позже решение поменяли на ссылку в Сибирь.

Историю жизни Ваньки Каина изучал писатель Матвей Комаров. Он стал автором известного романа о сыщике. Также была издана книга, которую считают энциклопедия воровского мира столицы. Она является ли автобиографией Каина, то ли биографией.