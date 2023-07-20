Общество 20 июля 2023, 18:58 RT: живущие в центре россияне предпочитают ходить в ТЦ по четвергам и пятницам

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Живущие в центре города предпочитаю ходить на шоппинг по четвергам и пятницами, а обитатели более отдаленных районов — в субботу и воскресенье. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Российского совета торговых центров.

В среднем россияне проводят за шоппингом около трех часов. Причем при выборе ТЦ важны не только магазины, хватает и минимального набора, а кинотеатры, фуд-корт и другие развлечения.

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