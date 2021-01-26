RT запустил проект «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в России

«Мы хотим рассказать вам о параллельной России, там почти нет русских людей, а живут 8,5 миллиона мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии… Все это прям тут, можно сказать, в соседнем дворе, а мы и не знаем», — говорится в начале видеоролика.

Авторы проекта рассказывают, что представляет собой «этот невидимый мигрантский мир».

«Мы взяли камеру и пошли знакомиться, потому что, как выяснилось, Россия — это не только развесистая клюква, но еще и урюк», — узнают телезрители.

В ролике снялась актриса Зарина Низомиддинова, любимая в Средней Азии. Гость подкаста — социолог Анна Рочева из Центра исследования миграции и этничности РАНХиГс.

Больше всего в Россию приезжают граждане Узбекистана. Причем в основном это мужчины (82%).