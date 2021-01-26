facebook_pixel
    26 января 2021, 20:33

    RT запустил проект «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в России

    Алена Макаренко

    Вышла первая серия YouTube-шоу «Урюк и клюква». Это проект телеканала RT о жизни мигрантов в России.
    RT запустил проект «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в России

    «Мы хотим рассказать вам о параллельной России, там почти нет русских людей, а живут 8,5 миллиона мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии… Все это прям тут, можно сказать, в соседнем дворе, а мы и не знаем», — говорится в начале видеоролика.

    Авторы проекта рассказывают, что представляет собой «этот невидимый мигрантский мир».

    «Мы взяли камеру и пошли знакомиться, потому что, как выяснилось, Россия — это не только развесистая клюква, но еще и урюк», — узнают телезрители.

    В ролике снялась актриса Зарина Низомиддинова, любимая в Средней Азии. Гость подкаста — социолог Анна Рочева из Центра исследования миграции и этничности РАНХиГс.

    Больше всего в Россию приезжают граждане Узбекистана. Причем в основном это мужчины (82%).