RT выпустил спецрепортаж «Иркутск. Бизнес на крипте»

Спецрепортаж «Иркутск. Бизнес на крипте» вышел на YоuTube-канале RT. В нем рассказывается, как Иркутск стал «столицей добычи криптовалюты».

«Банк России предложил запретить выпуск, обмен, обращение и производство криптовалют. В России есть места, где многим этот запрет не понравится. Одно из таких мест — Иркутск. Последние годы это неофициальная столица добычи криптовалюты России. Таким неформальным статусом Иркутск обязан низким тарифам на электроэнергию и гидроэлектростанциям — их тут четыре на область», — рассказал автор репортажа Андрей Леонов.