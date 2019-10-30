RT выпустил ироничный ролик «Нас никто не смотрит»

«Это Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd, он живет в Америке и никогда не смотрит RT… А это Эмир Кустурица, знаменитый режиссер, он живет в Сербии и тоже никогда не смотрит RT», — говорится за кадром.

В видео присутствуют и отрывки из беседы с Уотерсом и Кустурицей, где они утверждают, что все же смотрят RT.

Также в ролике можно увидеть участников движения «желтые жилеты», проводящего акции протеста во Франции. В апреле этого года в Париже во время одной из таких акций участники развернули плакат, на котором благодарили RT за объективное освещение происходящих событий.

В видео также рассказывается о латинских и арабских странах. Они тоже «никогда не смотрят RT», но на экране можно увидеть результаты исследований аудитории СМИ, и они говорят о том, что RT занимает лидирующие позиции.

Также в ролике упоминают американского тележурналиста Ларри Кинга, который, конечно, «тоже никогда не смотрит RT», потому что «он сам работает на RT».