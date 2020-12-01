RТ выяснил подробности о семье спонсора Навального
RT выяснил подробности о семье бизнесмена Бориса Зимина, которого Алексей Навальный фактически назвал своим спонсором.
«Зимин очень хорошо понимает, что мне нужно на что-то жить», — признался Навальный в недавнем интервью Юрию Дудю.
По словам Навального, Зимин заключает с ним юридический контракт, и он делает какую-то работу. Он добавил, что это не полноценные отношения «клиент и заказчик», поскольку Зимину не столько нужны эти услуги, сколько он хочет его просто поддержать.