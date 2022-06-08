RT выиграл репутационный иск против журналиста Фейгина

Телеканал RT выиграл иск о защите деловой репутации, который был подан после обвинений со стороны журналиста Марка Фейгина*. Дело рассматривал арбитражный суд Москвы.

Фейгин* обвинял телеканал во вмешательстве в выборы во Франции и Германии, в «распространении фейков» о французском президенте Эммануэле Макроне, также журналист говорил, что телеканал является структурой Службы внешней разведки, а его сотрудники «взаимодействуют с агентурой».

Суд признал эту информацию ложной и обязал журналиста разместить опровержение и выплатить телеканалу 300 тысяч рублей. Адвокат журналиста подал апелляционную жалобу.

*СМИ, признанное иноагентом по решению Министерства юстиции РФ