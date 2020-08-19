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    19 августа 2020, 12:59

    RT в девятый раз стал финалистом премии Emmy Awards

    Артур Блянихов

    В финал международной премии International Emmy в категории «Новости» вышел телеканал RT с серией репортажей о прошлогодней катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

    Отмечается, что RT показал хронологию событий мая прошлого года — от возникновения аварийной ситуации до тушения пожара на борту самолета после экстренной посадки.

    Кроме того, журналисты рассказали истории членов экипажа и пассажиров. Отмечается, что телеканал в девятый раз стал финалистом Emmy Awards.

    Новости SMI.FM