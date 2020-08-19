RT в девятый раз стал финалистом премии Emmy Awards
В финал международной премии International Emmy в категории «Новости» вышел телеканал RT с серией репортажей о прошлогодней катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Отмечается, что RT показал хронологию событий мая прошлого года — от возникновения аварийной ситуации до тушения пожара на борту самолета после экстренной посадки.
Кроме того, журналисты рассказали истории членов экипажа и пассажиров. Отмечается, что телеканал в девятый раз стал финалистом Emmy Awards.