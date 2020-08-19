RT в девятый раз стал финалистом премии Emmy Awards

Отмечается, что RT показал хронологию событий мая прошлого года — от возникновения аварийной ситуации до тушения пожара на борту самолета после экстренной посадки.

Кроме того, журналисты рассказали истории членов экипажа и пассажиров. Отмечается, что телеканал в девятый раз стал финалистом Emmy Awards.