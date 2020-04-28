RT стал проводить для своих сотрудников скрининг-тесты на антитела к COVID-19

Отмечается, что скрининг-тесты проводят Институт стволовых клеток человека и ассоциация «Силквей Ралли». Он показывает, есть ли в крови антитела, которые вырабатывает иммунитет для борьбы с коронавирусом. В результате становится ясно, переболел ли человек COVID-19 и есть ли у него иммунитет к нему.