RT стал проводить для своих сотрудников скрининг-тесты на антитела к COVID-19
Первой в России компанией, которая проводит для своих сотрудников скрининг-тесты на антитела к COVID-19, стал телеканал RT.
Отмечается, что скрининг-тесты проводят Институт стволовых клеток человека и ассоциация «Силквей Ралли». Он показывает, есть ли в крови антитела, которые вырабатывает иммунитет для борьбы с коронавирусом. В результате становится ясно, переболел ли человек COVID-19 и есть ли у него иммунитет к нему.