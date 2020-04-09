RT создал видео водружения Знамени Победы над Рейхстагом

Советский военный фотокорреспондент Евгений Халдей сделал серию снимков 2 мая 1945 года. Так, в истории сохранился момент водружения Знамени Победы на крыше почти разрушенного нацистского парламента.

Спустя 75 лет специалистам удалось превратить серию фотографий в видеозапись. При этом использовались фотографии Халдея и примерно 40 других снимков Рейхстага и ближайших зданий.