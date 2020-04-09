RT создал видео водружения Знамени Победы над Рейхстагом
Телеканал RT восстановил момент, который попал на исторический снимок. Из серии фотографий удалось создать видео водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Об этом сообщил сайт RT.
Советский военный фотокорреспондент Евгений Халдей сделал серию снимков 2 мая 1945 года. Так, в истории сохранился момент водружения Знамени Победы на крыше почти разрушенного нацистского парламента.
Спустя 75 лет специалистам удалось превратить серию фотографий в видеозапись. При этом использовались фотографии Халдея и примерно 40 других снимков Рейхстага и ближайших зданий.