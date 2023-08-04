Общество 04 августа 2023, 13:32 RT совместно с «Роскосмосом» покажет прямую трансляцию запуска станции «Луна-25»

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Телеканал RT совместно с «Роскосмосом» проведет специальный эфир с прямой трансляцией с запуска межпланетной автоматической станции «Луна-25». Об этом сообщили на сайте RT.

Космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов расскажут телезрителям об устройстве станции, которая 11 августа отправится на Южный полюс Луны в поисках воды с космодрома Восточный.

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Отмечается, что специалисты также поделятся историями о том, как выжить на лунной базе.