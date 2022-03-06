RT сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

Сайт «RT на русском» переживает мощную DDoS-атаку. Большая часть запросов идет из США. Об этом редакция сообщила в своем Telegram-канале.

Это не первая атака на российские СМИ на этой неделе. Представившаяся, как группировка хакеров Anonymous заблокировала несколько новостных сайтов России в минувший понедельник, 28 февраля.

Вместо главной страницы там появился манифест против специальной операции России по демилитаризации Украины. В список пострадавших изданий вошли «Коммерсант», «Известия», Buro 24/7, Forbes, «Такие Дела», РБК, ТАСС, PeopleTalk, «Фонтанка», «Мел», «Право.ru».

У RT и агентства Sputnik на этой неделе заблокировали все каналы на YouTube. До этого к контенту российских изданий ограничила компания Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp. Кроме того Google заблокировал в Play Store приложения RT и Sputnik, а Twitter начал маркировать аккаунты журналистов агентства.