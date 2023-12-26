Общество 26 декабря 2023, 13:21 RT снял шуточный ролик о вмешательстве русских в американские выборы

Читать 360tv в

RT снял шуточный новогодний ролик о якобы вмешательстве русских в выборы в США. В центре сюжета — чипирование Джо Байдена лично главным редактором телеканала Маргаритой Симоньян.

Она в звании полковника докладывает, как идет подготовка к американским выборами. Команда лучших специалистов после чипирования управляет президентом США. И даже загружает в него новую прошивку, благодаря которой Байден начинает петь «Я русский» и танцевать.

«К американским выборам допилим. В следующем году будет интересно. Годовой доклад окончен. С Новым годом! Служу России!» — завершила свой «доклад» Маргарита Симоньян.

Авторы: