RT снял ролик о Трампе, Макроне и Меркель, которые пришли на прием к психологу

В ролике в шуточной форме рассказывается, о чем эти политики говорят на приеме у своих психологов.

«Мы решили представить, о чем разговаривают со своими психологами ведущие политики мира в преддверии 15-летия RT. Спойлер: они очень любят RT. Ведь мы — лучшие манипуляторы в мире!», — отметили авторы проекта.

В видео специалисты применяют по отношению к героям различные техники: делают тест Роршаха и гипнотизируют. В итоге клиенты начинают говорить о работе RT.