RT счел незаконным решение немецкого медиарегулятора исключить из сетки вещания RT DE

RT назвал решение немецкого медиарегулятора MABB снять со спутникового вещания новый немецкоязычный телеканал RT DЕ неправомерным, сообщил сайт RT

«Действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать», — обозначили в пресс-службе сайта.

Отмечается, что регулятор заставил Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE на основании своих беспочвенных заявлений, которые противоречат действительности.

«Мы считаем действия немецкого регулятора незаконными и убеждены, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке», — добавили в пресс-службе.