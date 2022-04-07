RT: россияне стали активнее покупать отечественный шоколад и алкоголь

Западные санкции сыграли на руку отечественным производителям, говорится в исследовании RT. Например, россияне стали чаще покупать шоколад и алкогольную продукцию отечественного производства.

Об этом изданию сообщили эксперты оператора фискальных данных (ОФД) сервиса «Контур.Маркет».

По данным компании, с 1 по 15 марта продажи российского пива выросли на 42%. Продажи крепкого алкоголя отечественного производства выросли на 28%.

Продажи российского шоколада и конфет выросли на 24%. Однако шоколад зарубежных производителей стали покупать еще больше — его продажи выросли на 34%.