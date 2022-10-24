RT разорвало сотрудничество с Красовским из-за его слов о детях на Украине | 360°

Общество 24 октября 2022, 02:34 RT разорвало сотрудничество с Красовским из-за его слов о детях на Украине РИА "Новости"

Читать 360tv в

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прекратила сотрудничество с ведущим Антоном Красовским. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала она.

Реклама

Речь идет о провокационных высказываниях Красовского в эфире, гостем которого стал Сергей Лукьяненко. Писатель рассказал ведущему историю из детства, когда ребята из Ужгородской области говорили ему, что «Украина оккупирована москалями».

Реклама

Красовский на это заметил: «Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали — сразу бросаешь в реку с бурным течением».

Симоньян назвала эти слова дикими и омерзительными.

Главред выразила надежду, что Красовский со временем даст объяснения. Она также пожелала детям и Украины, и Донбаса, чтобы «все это как можно скорее закончилось».