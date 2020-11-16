RT рассказал про связь Навального с националистами

В интервью немецкому журналу Der Spiegel основатель Фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный признался в верности националистическим убеждениям. Свои взгляды он не меняет вот уже 20 лет.

Карьера Навального, напомнил сайт RT, началась еще в 2000 году. В 2007-м его выгнали из партии «Яблоко», где политик руководил аппаратом московского подразделения. Пресс-секретарь партии Игорь Яковлев тогда объяснил принятое решение участием Навального в «националистических проектах и „Русских маршах“». Кроме того, он пропагандировал националистические идеи.

«Спустя шесть лет Навальный признавался, что с 2007 года участвовал в каждом „Русском марше“», — указано в материале.

С 2007 по 2011 годы существовало «национальное русское освободительное движение „Народ“», созданное Навальным. В агитационном ролике политик призывал «аккуратно, но твердо» депортировать «все, что нам мешает».

Писатель и блогер Эдуард Багиров вспомнил о программе Алексея Навального «Хватить кормить Кавказ!» и том, что происходило на «Русских маршах».

«Тогда это были настоящие нацистские сборища, где зиговали, таскали на себе свастику и скандировали соответствующие лозунги», — заметил он.

Юрист Илья Ремесло сравнил поведение Навального и видеоблогера нацистского толка Максима Марцинкевича. Именно основатель ФБК в свое время написал на известного под прозвищем Тесак активиста заявление, за что того впервые посадили.

«Навальный утверждал, что таким образом борется с нацизмом. Это очень забавно выглядит, учитывая, что сам Навальный был в то время националистом», — сказал юрист.

Осенью 2007 года блогер стал участником драки в центре Москвы, стрелял в посетителя клуба «Гоголь» из травматического пистолета и назвал его «чуркой». На конференции националистических движений летом 2008-го Алексей Навальный назвал «новый национализм» правозащитным движением и заявил, что оно заботится о населении.

На посту советника губернатора Кировской области Никиты Белых Навальный интересовался радикалами, в том числе националистами, провел с ними встречу и «предлагал сплотиться».

В 2011 году Навального включили в оргкомитет «Русского марша» как «популярного борца с коррупцией». В 2013-м он участвовал в выборах мэра Москвы. Одним из главных пунктов своей программы основатель ФБК сделал жесткий контроль за использование иностранной рабочей силы. Навальный также выступал за введение визового режима со странами Средней Азии, повторив свой постулат в 2018 году в своей «президентской программе».