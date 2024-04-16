Общество 16 апреля 2024, 15:09 RT провел премьеру фильма «Крокус. Общая боль»

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Телеканал RT провел премьеру фильма «Крокус. Общая боль», который рассказывает о событиях, произошедших в концертном зале подмосковного Красногорска 22 марта 2024 года.

В картине представлен 16-летний Александр Журик, работавший в день трагедии в гардеробе. Когда подросток услышал выстрелы, он не растерялся, а начал выводить зрителей через служебный выход на улицу.

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В фильме показаны и другие герои: врачи, таксисты, волонтеры, сотрудники центра. Все они помогали людям в тот злополучный день.