RT проведет в Москве MEDIA TALK «В зоне конфликта» в начале октября

Уточняется, что в конференции примут участие профильные эксперты, ведущие представители СМИ, военные корреспонденты и депутаты Госдумы.

В частности, речь идет о спецпредставителе президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрии Пескове и зампреде думского Комитета по международным делам Натальи Поклонской.

Программа MEDIA TALK включает следующие сессии: «Правда или фейк: как верифицировать информацию из горячих точек», «Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе», «Профессия „военкор“: оправдан ли риск».

Мероприятие пройдет в центре столицы на площадке «Согласие Hall».