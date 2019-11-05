RT проведет стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу»

Уточняется, что в качестве соведущей юриста выступит Леся Рябцева. Эфир начнется после 21:00 на YouTube-канале RT.

Минюст внес ФБК в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранных агентов. 1 ноября Замоскворецкий суд Москвы признал действия ведомства законными.