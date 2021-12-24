RT представил ролик о «нетрадиционном праздновании Рождества»

RT сделал юмористический ролик с «инструкцией нетрадиционного празднования Рождества». Авторы ролика с юмором показали «новую этику» и порядки, которые она диктует на Западе.

«В современных реалиях новой этики и культуры отмены праздновать такие консервативные события нужно прогрессивно. Мы расскажем, почему „отмена“ Санта-Клауса — это правильно и какие нестереотипные подарки нужно дарить детям, чтобы подготовить их к жизни в мире сексуального разнообразия, а также дадим снеговику определиться со своим гендером, расскажем об оскорбленном оленьем комьюнити и о других „прогрессивных“ западных трендах», — говорится в описании видео.