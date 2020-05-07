RT покажет всему миру фильм о 75-летии Победы

Главный герой — Леонид Игнатенко, повторивший путь армии СССР в 1945 году.

Фильм подготовили в рамках цифрового спецпроекта RT #СтраницыПобеды. Он создан на пяти соцмедиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

В Twitter ведется реконструкция событий 1945 года. В этой соцсети исторические персонажи оставляют сообщения о последних месяцах войны «в режиме реального времени». В Instagram авторы фильма создали «Бесконечное письмо». Для этого юные художники из Школы дизайна РАНХиГС проиллюстрировали отрывки из фронтовых писем. Каждый может присоединиться к акции, разместив в Сети свою работу. Во«ВКонтакте» креативный продюсер RT Анна Федорова обсуждает с гостями наследие ВОВ.

Кроме того, телеканал воссоздал момент исторического снимка «Знамя Победы над Рейхстагом». Для этого авторы проекта взяли все доступные фотографии, которые военный корреспондент Евгений Халдей сделал на крыше немецкого парламента. Помимо них пригодились свыше 40 других снимков здания и близлежащих домов.

О Победе рассказывается на шести языках — русском, английском, испанском, немецком, французском и арабском. Девятого мая зрителям покажут репортажи с Красной площади, программы и документальные фильмы о войне.