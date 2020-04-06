RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке

По данным ФБК, если у видео более миллиона просмотров и «всего 93 комментария», значит, «дело, скорее всего, нечисто». В ответ на это заявление корреспондент RT Мурад Газдиев продемонстрировал одно из видео CNN на YouTube. У него восемь миллионов просмотров и 180 комментариев. А также корреспондент показал ролик BBC, который собрал более четырех миллионов просмотров и 379 комментариев.

Газдиев также показал статистику просмотров на YouTube у видео RT под названием «Детский финал: воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018».

«Прямо внутри YouTube есть специальный раздел, называется „Аналитика“. Дамы и господа, 70% трафика — 14 млн просмотров — раздел „Рекомендации“ от самого YouTube. То есть YouTube сам рекомендовал пользователям наше видео. 30% пришло из спортивного раздела того же YouTube. Это означает, что сам YouTube, его алгоритм, который никто извне не может контролировать, выбрал это видео и начал предлагать его пользователям. И пользователи на него кликали», — пояснил Газдиев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.