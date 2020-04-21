RT подготовил видео про самоизоляцию ко дню рождения Ленина

Ролик «Ленин и торт» о том, как мог бы выглядеть день рождения Владимира Ильича Ленина во время режима самоизоляции.

«Не ходите в гости и не приглашайте гостей. Потом всё отпразднуем», — говорится в ролике.

А в ролике «Ленин в мавзолее» Владимир Ильич в праздничном колпаке «скучает» один, без посетителей.

«22 апреля — юбилей Владимира Ленина. Прости, Ильич! Мы на самоизоляции», — отмечается в ролике.

Еще одна популярная тема — «удаленка».

«Все работы, кроме жизненно важных, остановлены. Отложим благоустройство на потом», — напоминают в ролике.

Ну и четвертое видео о том, что в город можно выезжать только в случае острой необходимости. Даже на броневике.