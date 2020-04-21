RT подготовил видео про самоизоляцию ко дню рождения Ленина
Телеканал RT выпустил ролики про самоизоляцию, приуроченные ко дню рождения Владимира Ильича Ленина. Завтра, 22 апреля, ему исполнилось бы 150 лет.
Ролик «Ленин и торт» о том, как мог бы выглядеть день рождения Владимира Ильича Ленина во время режима самоизоляции.
«Не ходите в гости и не приглашайте гостей. Потом всё отпразднуем», — говорится в ролике.
А в ролике «Ленин в мавзолее» Владимир Ильич в праздничном колпаке «скучает» один, без посетителей.
«22 апреля — юбилей Владимира Ленина. Прости, Ильич! Мы на самоизоляции», — отмечается в ролике.
Еще одна популярная тема — «удаленка».
«Все работы, кроме жизненно важных, остановлены. Отложим благоустройство на потом», — напоминают в ролике.
Ну и четвертое видео о том, что в город можно выезжать только в случае острой необходимости. Даже на броневике.