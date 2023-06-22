Общество 22 июня 2023, 11:20 RT подготовил иллюстрации к песне «Священная война» при помощи нейросетей

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Воспользовавшись помощью нейросетей, RT сгенерировал серию иллюстраций к одной из главных советских песен, «Священной войне».

Напомним, Василий Лебедев-Кумач написал композицию всего за одну ночь. «Священная война» родилась в ночь c 22 на 23 июня 1941 года. Музыку к ней написал композитор Александр Александров. Мгновенно песня стала символом всей Великой Отечественной войны.

Ее пела вся страна. Текст появился на страницах газет «Известия» и «Красная звезда» уже 24 июня.

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