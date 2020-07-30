RT поделился результатами экспертизы высказываний Навального

Результаты экспертизы показали, что оппозиционер «публично призывал аудиторию к свержению российской власти, в том числе насильственным образом».

Отмечается, что Карнаухов намерен в ближайшем будущем направить результаты экспертизы на адрес генерального прокурора РФ.

«Полагаю, что уровень компетенции прокурорского состава достаточен, чтобы принять законное решение по результатам экспертизы и представленных материалов», — обозначил он.