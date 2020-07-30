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    30 июля 2020, 12:33

    RT поделился результатами экспертизы высказываний Навального

    Артур Блянихов

    По запросу бывшего вице-главы Кировской области Сергея Карнаухова экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» провел лингвистическую экспертизу высказываний Алексея Навального в прямом эфире «Эха Москвы». Об этом сообщил RT.

    Результаты экспертизы показали, что оппозиционер «публично призывал аудиторию к свержению российской власти, в том числе насильственным образом».

    Отмечается, что Карнаухов намерен в ближайшем будущем направить результаты экспертизы на адрес генерального прокурора РФ.

    «Полагаю, что уровень компетенции прокурорского состава достаточен, чтобы принять законное решение по результатам экспертизы и представленных материалов», — обозначил он.

    Новости SMI.FM