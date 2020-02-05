RT передаст ветеранам письма в проекте #ПочтаПобеды

Авторы проекта собрали рассказы людей, которые пережили блокаду Ленинграда, расписались на стенах Рейхстага. Истории рассказали и те, кто прятал советских солдат, сбежавших из концлагерей.

Читатели могут обратиться к ветеранам по почте. Для этого необходимо отправить письмо в редакцию телеканала по адресу: Адрес: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1.

Можно записать и видеообращение. Его RT ждет по электронной почте: pochtapobedy@rttv.ru.