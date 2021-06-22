RT отреставрировал военную хронику и кадры мирной жизни Москвы начала 40-х годов

RT обнародовал кадры мирной жизни Москвы 1941 года и военную хронику, которые были отреставрированы с помощью нейросетей.

Цветные кадры запечатлели Театральную площадь и Охотный ряд. На видео попали люди, гуляющие по центру Москвы и торопящиеся по своим делам. Военная хроника представлена в черно-белой цветовой гамме. Также редакция выложила редкую архивную запись стихотворения Арсения Тарковского «Суббота, 21 июня», которое автор читает сам.