RT открыл прием заявок на участие в Международной премии имени Халеда аль-Хатыба
Международная премия имени Халеда аль-Хатыба будет вручена журналистам за лучшие материалы о военных конфликтах
Издание RT открыло прием заявок от журналистов на участие в премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2021. Премию вручат за лучшие работы из зоны военных конфликтов.
В премии могут принять участие журналисты, создавшие репортажи, документальные фильмы и статьи, рассказывающие о последствиях военных конфликтов любой давности.
Премию присудят в трех категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: текст», «Лучшая работа из зоны конфликта: видео» и «После войны: текст/видео».
Победители премии получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей.