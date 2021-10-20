RT открыл прием заявок на участие в Международной премии имени Халеда аль-Хатыба

Издание RT открыло прием заявок от журналистов на участие в премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2021. Премию вручат за лучшие работы из зоны военных конфликтов.

В премии могут принять участие журналисты, создавшие репортажи, документальные фильмы и статьи, рассказывающие о последствиях военных конфликтов любой давности. Премию присудят в трех категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: текст», «Лучшая работа из зоны конфликта: видео» и «После войны: текст/видео». Победители премии получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей.