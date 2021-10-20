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    20 октября 2021, 23:25

    RT открыл прием заявок на участие в Международной премии имени Халеда аль-Хатыба

    Международная премия имени Халеда аль-Хатыба будет вручена журналистам за лучшие материалы о военных конфликтах

    Полина Гребенщикова

    Издание RT открыло прием заявок от журналистов на участие в премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2021. Премию вручат за лучшие работы из зоны военных конфликтов.

    В премии могут принять участие журналисты, создавшие репортажи, документальные фильмы и статьи, рассказывающие о последствиях военных конфликтов любой давности.

    Премию присудят в трех категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: текст», «Лучшая работа из зоны конфликта: видео» и «После войны: текст/видео».

    Победители премии получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей.