RT опубликовал второй выпуск «Военкоров»
RT опубликовал второй выпуск «Военкоров». Проект посвящен массовым беспорядкам, которые сейчас происходят в США.
В новом выпуске Роман Бабаян, Оксана Бойко, Кирилл Романовский, Евгений Попов и Станислав Натанзон дискутируют на тему того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Они размышляют о том, что это — обычный бунт людей или предвыборный политический расчет.
Также журналисты рассуждают о том, к чему приведут акции протеста, а также говорят, кому это все выгодно.