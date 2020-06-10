RT опубликовал второй выпуск «Военкоров»

В новом выпуске Роман Бабаян, Оксана Бойко, Кирилл Романовский, Евгений Попов и Станислав Натанзон дискутируют на тему того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Они размышляют о том, что это — обычный бунт людей или предвыборный политический расчет.

Также журналисты рассуждают о том, к чему приведут акции протеста, а также говорят, кому это все выгодно.