    10 июня 2020, 17:22

    RT опубликовал второй выпуск «Военкоров»

    Анастасия Кременчугская

    RT опубликовал второй выпуск «Военкоров». Проект посвящен массовым беспорядкам, которые сейчас происходят в США.

    В новом выпуске Роман Бабаян, Оксана Бойко, Кирилл Романовский, Евгений Попов и Станислав Натанзон дискутируют на тему того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Они размышляют о том, что это — обычный бунт людей или предвыборный политический расчет.

    Также журналисты рассуждают о том, к чему приведут акции протеста, а также говорят, кому это все выгодно.