Общество 19 апреля 2023, 11:07 RT: опрос показал, что большинство россиян в промежутках между майскими праздниками предпочитают работать

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Более половины россиян предпочитают работать в промежутках между майскими праздниками. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты опроса сервиса «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для «АльфаСтрахования».

Большинство соотечественников на майские праздники уезжают на дачи или же проводят выходные дома, около 20% опрошенных улетают на отдых за границу. Отпуск в промежутке между майскими праздниками берут только 11% россиян.

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Отмечается, что главным минусом таких длительных выходных россияне считают незапланированные траты.