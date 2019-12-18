RT: обыски у Гуцериева связали с контрабандой нефти на Украину

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дома и в офисах Михаила Гуцериева проводятся масштабные обыски. В среду утром сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ пришли в офис фирмы АО «ФортеИнвест», которым руководит его сын Саид. По некоторой информации, обыски могут быть связаны с уголовным делом о незаконных транспортировках нефти на Украину.

Об этом сообщило издание RT со ссылкой на источники в Следственном комитете России. Силовики заблокировали вход в здание компании и не пускают никого внутрь. Издание уточнило, что самого миллиардера пока не удалось допросить. Правоохранители предполагают, что он уехал из России.

По данным RT, следственные мероприятия сейчас проходят не только в офисе АО «ФортеИнвест», который расположен на Новослободской улице, но и в квартире одного из топ-менеджеров организации.

Несколько лет назад МВД начало расследование контрабанды около 130 тысяч тонн нефти на Украину. По предварительным подсчетам, ущерб от этих махинаций составил два миллиарда рублей.

Ранее сам Михаил Гуцериев опроверг все слухи об обысках. Он заявил, что эта информация является провокацией и не соответствует действительности.