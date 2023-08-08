Общество 08 августа 2023, 13:48 RT и «Роскосмос» выпустили видеоролик, где показали возможное жилье на Луне в будущем

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RT и совместно с «Роскосмосом» выпустили видеоролик, в котором показали, как могут выглядеть квартиры на Луне в будущем. Об этом сообщили на сайте RT.

В проморолике продемонстрировали семью с ребенком, которая узнает от искусственного интеллекта о преимуществах жизни в космическом пространстве.

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Отмечается, что 11 августа впервые в истории межпланетная автоматическая станция «Луна-25» отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.