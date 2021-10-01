RT DE и DFP подали апелляции после удаление каналов на YouTube

RT DE и Der Fehlende Part подали в YouTube апелляции на решение видеохостинга удалить каналы. Об этом написал RT.

В апелляции говорится, что RT DE не предпринимал каких-либо попыток обойти ограничение размещения контента. Отмечается, что со стороны канала Der Fehlende Part также не было допущено никаких нарушений.

«Никаких ограничений в отношении данного канала и его владельцев не вводилось за все время его существования — с 2017 года», — уточняется в апелляции.