18 апреля 2023, 11:20
RT: чаще всего постоянными клиентами книжных магазинов становятся женщины до 35 лет
Женщины в возрасте до 35 лет, имеющие высшее образование, чаще всего становятся постоянными клиентами книжных магазинов. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные сети магазинов «Республика» и ТДК «Москва».
Мужчин, которые регулярно посещают книжные магазины, насчитывается не более 42%.
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«Наибольший процент составляют квалифицированные специалисты, затем руководители различных рангов, студенты (9%) и пенсионеры (10%), процент других групп незначителен», — рассказали представители магазина.
Чаще всего покупают художественную и детскую литературу, спросом также пользуются книги по истории и политике.
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