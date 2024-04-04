04 апреля 2024, 12:29
RT: 45% работающих россиян находятся в состоянии выгорания
Почти половина россиян, а именно 45%, находятся в состоянии выгорания. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование Русской Школы Управления.
Еще 83% участников опроса хотя бы раз в жизни сталкивались с этим состоянием. Большинство людей ощущали его, как постоянную усталость. Так ответили 43%. Еще по 40% признались, что были в постоянном стрессе и перенапряжении или чувствовали раздражение. А 32% сталкивались с нежеланием идти на работу по утрам.
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Аналитики добавили, что с выгоранием ключевых сотрудников сталкивается 79% крупных компаний.
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