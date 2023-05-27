Общество 27 мая 2023, 14:36 РПЦ запретила священника в служении из-за позиции по передаче «Троицы» из музея РПЦ запретила в служении протоиерея Калинина за препятствие переносу «Троицы» из музея РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл снял со всех должностей и запретил в служении главу экспертного совета по реставрации, архитектуре и церковному искусству протоирея Леонида Калинина. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

«В связи с воспрепятствованием принесению в храм Христа Спасителя в Москве иконы „Святая Троица“ для поклонения в праздник Святой Пятидесятницы освободить протоирея Леонида Калинина от должности настоятеля храма священномученика Климента», — указали в Церкви.

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Калинин в беседе с ТАСС заявил, что, возможно, «совершил ошибку».

«Не комментирую решения руководства. Если принято решение, значит, оно продумано. Прошу молитв всех, кто знает меня и любит. Всегда поступал так, как могу. Но, видимо, ошибался», — сказал он.

Кроме того, протоирея освободили от должности глава совета по реставрации, архитектуре и церковному искусству и послушания члена совета по культуре.

Икону «Троица» авторства Андрея Рублева выставят в православный праздник Троица в храме Христа Спасителя, где она пробудет две недели с соблюдением всех требований безопасности к сохранности святыни.