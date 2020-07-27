РПЦ заявила, что приняла уже все меры в отношении экс-схиигумена Сергия

Замглавы Cинодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил, что полиция должна действовать в отношении «структур», которые создал экс-схиигумен, так же, как органы действуют в «обыкновенных случаях».

Журналисты попросили уточнить, означает ли заявление Кипшидзе, что монах и дальше будет находиться в Среднеуральском монастыре. Тот ответил: «Учитывая все те обвинения, которые прозвучали, наверняка правоохранительные органы осуществляют свою работу. Ну а комментировать ее надлежит им самим, а не нам». При этом Сергий остается в монастыре. По словам Кипшидзе, отец Сергий продолжает пребывать в храме, «узурпировав функции настоятельницы монастыря, которая была вынуждена покинуть обитель вместе с несколькими монашествующими и мирянами».

Также, по мнению замглавы синодального отдела, в отношении Сергия были приняты «все канонические решения». При этом церковь поступает со священником «пастырским образом» и оставляет ему «возможность для покаяния, для пересмотра всех действий».

Ранее патриарх Кирилл окончательно утвердил решение лишить отца Сергия сана. В пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили, что восстановление мирной жизни монастыря возможно только после возвращения игуменьи Варвары.